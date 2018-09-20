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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США благодарны Монголии за предоставление пострадавшим от урагана «Флоренс» верблюжьих одеял

CA-NEWS (MNG) - Вице-президент США Майк Пенс выразил благодарность премьер-министру Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху за пожертвование в виде одеял из верблюжьей шерсти для пострадавших от урагана «Флоренс». Свою благодарность он высказал на встрече в Белом доме.

«Вице-президент поблагодарил премьер-министра от лица президента [США Дональда] Трампа и американского народа за дар Монголии в виде одеял из верблюжьей шерсти на сумму $100 тысяч для пострадавших от урагана «Флоренс», - говорится в сообщении.

Ухнаагийн Хурэлсух прибыл с официальным визитом в США 18 сентября. В рамках визита премьер-министра Монголии запланирован ряд мероприятий: встреча с представителями монголов, проживающих в США, выступление на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, администратором программы развития ООН (ПРООН) Аким Штайнером и участие в годовой встрече международной неправительственной социал-демократической организации социалистический интернационал.

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