РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Moody’s: Концентрация кредитных портфелей в банках СНГ и России остается высокой, что является негативным фактором для их кредитоспособности

CA-NEWS (TJ) - Кредитные портфели и депозитные базы российских банков и банков других стран СНГ сохраняют высокую концентрацию на небольших группах крупных корпоративных клиентов, говорится в опубликованном отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

Концентрация кредитных портфелей остается высокой, поскольку банки стран СНГ имеют ограниченные возможности для роста кредитования. Скромные темпы роста экономик и низкий уровень доходов населения обуславливают низкий спрос на кредиты, тогда как экономики стран СНГ сконцентрированы на ключевых компаниях в отдельных секторах.

«Высокая концентрация кредитного портфеля негативно влияет на кредитоспособность банков, поскольку увеличивает риски возникновения кредитных потерь, что может негативно повлиять на капитал, - говорит автор отчета, вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Владлен Кузнецов. – Она также увеличивает вероятность снижения денежного потока, что может привести к сокращению выручки и прибыльности и оказать негативное влияние на показатели ликвидности банка».

Несмотря на то, что доля 20 крупнейших кредитов, выданных заемщикам, в общем объеме кредитного портфеля снизилась за последние годы, она все еще остается высокой и составляет 41% от суммы всех выданных кредитов.

Уровень концентрации кредитных портфелей на самом деле может быть занижен относительно реального уровня, поскольку для того, чтобы соответствовать регулятивным требованиям, банки могут разбивать крупный кредит на несколько частей, указывая их как кредиты различным компаниям. Кроме того, регуляторы в большинстве стран СНГ используют неконсолидированные данные для целей надзора за рисками кредитования связанных сторон. Это позволяет банкам не указывать в отчетности крупные кредитные риски.

Депозитные базы в банках России и СНГ также отличаются высокой концентрацией на ограниченном количестве клиентов, причем эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. Рост розничных депозитов усилится на фоне восстановления реальных доходов населения в некоторых странах, но в целом процесс диверсификации депозитной базы будет идти медленными темпами.

print
  • Рынок Шымкента станет туристическим объектом
  • Он увел чужую жену: В мажилисе Казахстана обсудили нарушение этических норм в «Иронии судьбы или с легким паром»
  • В Фергане задержан мужчина, вывозивший из страны 710 литров сырой нефти в пакетах
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×