Moody’s: Концентрация кредитных портфелей в банках СНГ и России остается высокой, что является негативным фактором для их кредитоспособности

CA-NEWS (TJ) - Кредитные портфели и депозитные базы российских банков и банков других стран СНГ сохраняют высокую концентрацию на небольших группах крупных корпоративных клиентов, говорится в опубликованном отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

Концентрация кредитных портфелей остается высокой, поскольку банки стран СНГ имеют ограниченные возможности для роста кредитования. Скромные темпы роста экономик и низкий уровень доходов населения обуславливают низкий спрос на кредиты, тогда как экономики стран СНГ сконцентрированы на ключевых компаниях в отдельных секторах.

«Высокая концентрация кредитного портфеля негативно влияет на кредитоспособность банков, поскольку увеличивает риски возникновения кредитных потерь, что может негативно повлиять на капитал, - говорит автор отчета, вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Владлен Кузнецов. – Она также увеличивает вероятность снижения денежного потока, что может привести к сокращению выручки и прибыльности и оказать негативное влияние на показатели ликвидности банка».

Несмотря на то, что доля 20 крупнейших кредитов, выданных заемщикам, в общем объеме кредитного портфеля снизилась за последние годы, она все еще остается высокой и составляет 41% от суммы всех выданных кредитов.

Уровень концентрации кредитных портфелей на самом деле может быть занижен относительно реального уровня, поскольку для того, чтобы соответствовать регулятивным требованиям, банки могут разбивать крупный кредит на несколько частей, указывая их как кредиты различным компаниям. Кроме того, регуляторы в большинстве стран СНГ используют неконсолидированные данные для целей надзора за рисками кредитования связанных сторон. Это позволяет банкам не указывать в отчетности крупные кредитные риски.

Депозитные базы в банках России и СНГ также отличаются высокой концентрацией на ограниченном количестве клиентов, причем эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. Рост розничных депозитов усилится на фоне восстановления реальных доходов населения в некоторых странах, но в целом процесс диверсификации депозитной базы будет идти медленными темпами.