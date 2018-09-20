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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане создается общественная комиссия по защите детей от непрофессиональных журналистов
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CA-NEWS (UZ) - Экспертно-аналитический совет при Министерстве народного образования создает общественную комиссию для исследования опубликованных материалов в средствах массовой информации, нарушающих права детей, сообщает Nuz.uz, ссылаясь на министерство.

Как заявили в Общественном совете при МНО, комиссия займется изучением проблемы защиты прав и интересов детей и разрабатывает рекомендации, предложения по урегулированию и правильному освещению в СМИ вопросов, касающихся детей. В состав комиссии войдут психологи, юристы, специалисты по правам человека, журналисты и родители. Представители министерства пояснили, что к работе комиссии могут присоединиться все желающие.

Как отметила председатель Экспертно-аналитического совета Хилола Сулейманова, скандальный репортаж телеканала "Узбекистан24" не является поводом для создания данной комиссии. Необходимость в формировании подобного наблюдательного органа назревала давно. В течение определенного периода обсуждалась концепция, состав, цели и задачи. На сегодняшний день комиссия практически полностью сформирована и в ближайшее время начнет свою работу.

Председатель экспертного совета отметила, что сегодня журналисты зачастую нарушают права детей. В этой связи будет разработан свод правил, которые планируется довести до каждого СМИ. Также специалисты намерены проводить тренинги с журналистами по корректному с этической и правовой точки зрения освещению тем, связанных с несовершеннолетними.

Напомним, на прошлой неделе взбудоражил общественность репортаж о школьной форме, показанный на телеканале "Узбекистан 24". Большинство узбекистанцев сочли его некорректным и нарушающим права детей.

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