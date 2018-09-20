РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол Казахстана вручил главе МИД Кыргызстана ответную ноту по ситуации в аэропорту Алматы
Предыстория: МИД Казахстана отреагировал на ноту протеста Кыргызстана в связи с проверками в аэропорту Алматы

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана Карим Кокрекбаев вручил министру иностранных дел Кыргызстана Эрлану Абдылдаеву ответную ноту с позицией казахстанской стороны по ситуации с досмотром граждан в аэропорту Алматы. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

«Посол Казахстана Карим Кокрекбаев сегодня встретился с министром иностранных дел Кыргызской республики Эрланом Абдылдаевым, которому вручил ответную ноту по ситуации с гражданами Кыргызстана в международном аэропорту города Алматы. В ноте изложена позиция казахстанской стороны, которая была озвучена в понедельник», - сказал он.

По словам пресс-секретаря, в ходе встречи также обсуждался ряд других вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Ранее А.Смадияров сообщал, что казахстанская сторона не проводит преднамеренные проверочные действия в отношении граждан ни одного государства мира. По его словам, все процедуры при прохождении контрольно-пропускных пунктов на государственной границе Казахстана соответствуют общепринятым международным нормам и стандартам.

print
  • «Ъ» сообщил о прибытии в Москву представительной делегации из Афганистана
  • Долг предприятий Таджикистана достиг двух годовых бюджетов республики
  • Узбекские и таджикские военные применили дроны и вертолеты в ходе учений
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×