Посол Казахстана вручил главе МИД Кыргызстана ответную ноту по ситуации в аэропорту Алматы

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана Карим Кокрекбаев вручил министру иностранных дел Кыргызстана Эрлану Абдылдаеву ответную ноту с позицией казахстанской стороны по ситуации с досмотром граждан в аэропорту Алматы. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

«Посол Казахстана Карим Кокрекбаев сегодня встретился с министром иностранных дел Кыргызской республики Эрланом Абдылдаевым, которому вручил ответную ноту по ситуации с гражданами Кыргызстана в международном аэропорту города Алматы. В ноте изложена позиция казахстанской стороны, которая была озвучена в понедельник», - сказал он.

По словам пресс-секретаря, в ходе встречи также обсуждался ряд других вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Ранее А.Смадияров сообщал, что казахстанская сторона не проводит преднамеренные проверочные действия в отношении граждан ни одного государства мира. По его словам, все процедуры при прохождении контрольно-пропускных пунктов на государственной границе Казахстана соответствуют общепринятым международным нормам и стандартам.