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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана. Мероприятие было организовано торгово-промышленной палатой в преддверии Дня независимости, сообщает госинформагентство страны.

В работе приняли участие представители структурных подразделений государственного сектора экономики, отечественного предпринимательства, учреждения сфер образования и культуры, спорта и туризма и др.

Базовый сектор экономического блока страны – топливно-энергетический комплекс – представлен товарами экспортной и импортозамещающей направленности от промышленных гигантов страны – Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и введённого на днях в эксплуатацию завода «Гарабогазкарбамид» по производству карбамида из природного газа.

Свои возможности на выставке также демонстрируют отечественные предприниматели и товаропроизводители, специализирующиеся в разных сферах - от сельскохозяйственной и пищевой отрасли до строительства жилых домов, современных промышленных предприятий и производства стройматериалов и т.п.

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