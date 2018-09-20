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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон открыл в Душанбе Кембриджскую академию

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне в столичном районе Шохмансур дал старт работе негосударственного общеобразовательного учреждения «Cambridge Worldwide Academy Tajikistan» (Академия Кембриджа), сообщает пресс-служба главы государства. Президента сопровождал мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Строительство здания академии, которое находится напротив торгового центра «Ашан», было начато в апреле прошлого года, сообщает АП.

В нем могут обучаться более 500 учеников школы и воспитанников детского сада.

Занятия в Академии проводятся по стандартам образования Великобритании, согласованным с Таджикистаном, и только на английском языке.

Выпускники учебного заведения смогут продолжить учебу, как в Таджикистане, так и в странах Европы, Америки и Азии. Учителями Академии являются педагоги из Великобритании и Таджикистана.

По окончанию школы будет выдаваться как аттестат о среднем образовании Республики Таджикистан, так и сертификат о среднем образовании, принятый в Великобритании.

Ожидается, что к 2020 году на территории Академии будет построен колледж, в котором смогут обучаться 18-23-летние граждане Таджикистана.

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