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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Зоны отдыха на Алаколе в летний сезон заработали $15,8 млн

CA-NEWS (KZ) - 1 млн 19 тыс. человек отдохнули с начала летнего сезона в 214 зонах отдыха Акши и Коктумы на побережье озера Алаколь.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области, это на 143% больше, чем за такой же период прошлого года. Оказано услуг на 5,861 млрд тенге ($15,8 млн). Кроме того, в этой сфере 2123 человека были обеспечены сезонными рабочими местами.

К сегодняшнему дню завершены строительно-монтажные работы по реконструкции дороги от села Акши до зон отдыха. Общая стоимость проекта составляет 3,036 млрд тенге, протяженность дороги - 23,8 км. В этом году начался капитальный ремонт дорог, отходящих от основной отремонтированной к зонам отдыха. Всего будет 20 таких дорог общей протяженностью 8,8 км.

Также предусмотрена установка освещения, размещение пешеходных дорожек, водопроводных труб и арыков. На эти цели в этом году предусмотрено 50 млн тенге, ремонтные работы начаты.

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