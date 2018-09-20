СМИ сообщили о лже-лотерее в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - В мае и июне тысячи жителей и гостей Ашхабада кинулись раскупать лотерейные билеты, якобы разыгрываемые государственным объединением «Туркмен атлары» («Туркменские кони»). Людям сулили ценные призы, в основном, различную бытовую технику, а главным призом должен был стать автомобиль, сообщает издание «Альтеранативные новости Туркменистана».

Вообще, розыгрыш лотерей в Туркменистане явление редкое. Последняя крупная лотерея была разыграна еще во времена правления Сапармурата Ниязова, в начале двухтысячных годов. Тогда ее организатором выступил Центральный банк страны.

Цена одного билета была довольно доступной – всего пять манатов. Билеты продавались во многих торговых центрах, в том числе и в «Беркараре». Во-вторых, розыгрыш проводился якобы от лица государственного органа – «Туркмен атлары». И, наконец, победителей должны были объявить в конно-спортивном комплексе столицы в день рождения Гурбангулы Бердымухамедова – 29 июня.

В ожидаемый день розыгрыша не случилось. Людей, шедших на ипподром в надежде на удачу, полиция и люди в штатском разворачивали назад: розыгрыш перенесен на 15 июля.

Но и 15 июля ничего не произошло. Всем заинтересованным сообщили, что из-за сильной жары в этот день розыгрыш был отложен, как будто в иные годы 15 июля бывает менее жарким. После этого все номера телефонов, указанных на лотерейных билетах: 21-12-40 (городской), 861-33-96-91, 861-33-94-01, 861-33-96-94 и 861-33-85-15 (все мобильные), вдруг разом замолкли – по городскому никто не снимал трубку, а мобильные номера оказались «временно недоступны». Указанный на билетах вебсайт tmhorse.com автоматически перенаправляет на другой ресурс — alem.live, но там требуется некий логин и пароль, которых людям никто не давал. Более того, этот сайт был зарегистрирован 29 августа 2018 года, первый и последний раз обновлялся 3 сентября.

Некоторые собеседники считают, что этот обман совершило некое частное лицо, умело прикрывшись именем госоргана, и заработав, без преувеличения, сотни тысяч манатов. Источники заметили, что городской номер телефона, указанный на билете, начинается на «21», хотя все официальные номера объединения «Туркмен атлары» начинаются на «43». Чтобы прояснить ситуацию, редакция попыталась дозвониться до ведомства по номерам 43-73-28, 43-73-34, однако они заблокированы на прием звонков из-за рубежа.