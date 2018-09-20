В России мигрант из Узбекистана получил 23 года за убийство 60-летней женщины

CA-NEWS (UZ) - Ломоносовский районный суд Ленинградской области приговорил 25-летнего гражданина Узбекистана Зухриддина Буриева к 23 годам колонии строгого режима. Узбекский мигрант признан виновным в изнасиловании и убийстве в сентябре прошлого года 60-летней местной жительницы.

Суд признал Зухриддина Буриева виновным в убийстве 60-летней женщины, тело которой было найден в багажнике автомобиля 23 сентября 2017 года. Согласно приговору Ломоносовского районного суда Ленинградской области, оглашенному 17 сентября этого гола, узбекский мигрант признан также виновным в «изнасиловании», «ограблении», «угоне автомобиля жертвы с целью сокрытия следов убийства» и ряде других преступлениях УК РФ.

​– Факты и доказательства, собранные сотрудниками Сосновоборского межрайонного следственного отдела СК РФ были признаны достаточными, чтобы предъявить обвинения Зухриддину Буриеву. Буриев не отрицал своей вины и полностью признал свою вину в содеянном, – сказала пресс-секретарь Следственного комитета РФ по Ленинградской области Юлия Матолыгина.

По данным следствия, Буриев напал на 60-летнюю женщину 23 сентября прошлого года, когда та собирала валежник для своей дачи в лесном массиве Ломоносовского района Ленинградской области. Мигрант повалил свою жертву на землю и начал насиловать, вырвал у нее из ушей золотые сережки, а затем жестоко убил с помощью камня и веревки. После чего он забрал у своей жертвы ключи от ее автомобиля, погрузил туда тело и уехал с места преступления, пытаясь уничтожить улики.

59-летний муж и 36-летний сын Ольги Точеных искали свою пропавшую мать и жену, которая ушла в лес за хвоей и перестала отвечать на телефонные звонки. Увидев на дороге знакомую машину, мужчины стали ее догонять. 25-летний Зухриддин Буриев не справился с управлением, попал в ДТП и был задержан сотрудниками полиции. Во время проверки автомобиля в его багажнике был найден труп 60-летней женщины, камень, веревка и лопата.