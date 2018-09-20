РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России мигрант из Узбекистана получил 23 года за убийство 60-летней женщины

CA-NEWS (UZ) - Ломоносовский районный суд Ленинградской области приговорил 25-летнего гражданина Узбекистана Зухриддина Буриева к 23 годам колонии строгого режима. Узбекский мигрант признан виновным в изнасиловании и убийстве в сентябре прошлого года 60-летней местной жительницы.

Суд признал Зухриддина Буриева виновным в убийстве 60-летней женщины, тело которой было найден в багажнике автомобиля 23 сентября 2017 года. Согласно приговору Ломоносовского районного суда Ленинградской области, оглашенному 17 сентября этого гола, узбекский мигрант признан также виновным в «изнасиловании», «ограблении», «угоне автомобиля жертвы с целью сокрытия следов убийства» и ряде других преступлениях УК РФ.

​– Факты и доказательства, собранные сотрудниками Сосновоборского межрайонного следственного отдела СК РФ были признаны достаточными, чтобы предъявить обвинения Зухриддину Буриеву. Буриев не отрицал своей вины и полностью признал свою вину в содеянном, – сказала пресс-секретарь Следственного комитета РФ по Ленинградской области Юлия Матолыгина.

По данным следствия, Буриев напал на 60-летнюю женщину 23 сентября прошлого года, когда та собирала валежник для своей дачи в лесном массиве Ломоносовского района Ленинградской области. Мигрант повалил свою жертву на землю и начал насиловать, вырвал у нее из ушей золотые сережки, а затем жестоко убил с помощью камня и веревки. После чего он забрал у своей жертвы ключи от ее автомобиля, погрузил туда тело и уехал с места преступления, пытаясь уничтожить улики.

59-летний муж и 36-летний сын Ольги Точеных искали свою пропавшую мать и жену, которая ушла в лес за хвоей и перестала отвечать на телефонные звонки. Увидев на дороге знакомую машину, мужчины стали ее догонять. 25-летний Зухриддин Буриев не справился с управлением, попал в ДТП и был задержан сотрудниками полиции. Во время проверки автомобиля в его багажнике был найден труп 60-летней женщины, камень, веревка и лопата.

print
  • Узбекистан принимает участие в работе сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
  • Президент Монголии присоединился к акции в защиту детей от киберпреступлений
  • Таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму свыше $29 млн
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×