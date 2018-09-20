Школьник из Караганды стал двукратным чемпионом мира по моделированию судов

CA-NEWS (KZ) - Воспитанник Карагандинской областной школы технических видов спорта Руслан Брунер стал двукратным чемпионом мира.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, два года назад на международном первенстве в Калининграде первое место заняла созданная им уменьшенная в 30 раз действующая модель польского спасательного буксира.

В этом году карагандинские судомоделисты выступили на чемпионате мира, который прошел в сентябре в румынском городе Галаце. В первенстве соревновались 190 спортсменов из 14 стран, в том числе Китая, Италии, Болгарии, Хорватии, России и др.

Карагандинскую область представляли четыре воспитанника Областной школы по техническим видам спорта под руководством тренера высшей категории Сергея Оконечникова. Все они вернулись с наградами.

Руслан Брунер вновь завоевал золотую медаль. Победу ему принесла новая модель - уменьшенная в 350 раз копия английского военного линкора времен Второй мировой войны.

Серебряными призерами стали Алексей Шувалов (класс модели: C4 B) и Александр Скорюпин (класс модели: C7 S). Третье место занял Александр Сайко (класс модели: C7 S).

«Я рад за своих воспитанников. В нашу школу они пришли мальчишками, сейчас ребятам 16-17 лет. Они по-настоящему увлеклись судомоделированием и добились таких значительных результатов. Главными конкурентами на чемпионате мира были представители Китая. Их модели, особенно в плане миниатюрности, нас поразили. К примеру, Александр Скорюпин в разряде «микромодели» выступил с уменьшенной в 400 раз копией современного американского фрегата. А китайцы показали модель линкора, уменьшенную в 1000 раз. Их корабли в бутылках, где горлышко диаметром с палец, просто потрясают», - поделился впечатлениями С.Оконечников.