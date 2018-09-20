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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр обороны Монголии прибыл в Берлин с рабочим визитом

CA-NEWS (MNG) - Министр обороны Монголии Н.Энхболд находится с рабочим визитом в Берлине по приглашению министра обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает издание Montsame, по прибытии в Берлин солдаты почетного караула вооруженных сил ФРГ выстроились и оказали почести министру обороны Монголии. После церемонии главы оборонных ведомств провели переговоры и обменялись мнениями по вопросам сотрудничества двух стран в области обороны.

Также они отметили, что сотрудничество Монголии и Германии соответствует интересам обеих сторон, расширяется на основе взаимного доверия двух народов и укрепляется на основе доверия в регионе и мире, основываясь на принципе защиты безопасности мира. Н.Энхболд и Урсула фон дер Ляйен также отметили, что сотрудничество обогащается новыми идеями и интенсивно продвигается вперед.

Отмечается, что с 1993 года в рамках сотрудничества в области обороны были нанесены визиты на всех уровнях, а также ведется успешное сотрудничество в подготовке военных кадров. С 2009 года монгольские и немецкие солдаты служили вместе в рамках международной миссии по установлению мира в Афганистане.

Во время своего визита министр обороны Н.Энхболд встретился с членом Бундестага, председателем немецко-монгольской парламентской группы Манфредом Грундтом.

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