Экс-премьера Малайзии арестовали по обвинению в присвоении более $680 млн

CA-NEWS (CA) - Малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией (МАКК) арестовала бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака по дополнительным обвинениям в хищении средств через государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Об этом сообщается на сайте Антикоррупционного агентства.

По данным комитета, он перевел 2,6 млрд малайзийских ринггитов ($627,79 млн) на свои счета.

Наджиб Разак предстанет перед судом в четверг. Комиссия будет сотрудничать с полицией для записи заявления Раджиба Назака в связи с расследованием отмывания денег перед тем, как экс-премьер отправится в суд.

Политик отрицает какие-либо неправомерные действия.

С момента поражения на выборах в мае Наджибу Разаку были предъявлены несколько обвинений в служебном преступлении, злоупотреблении властью, отмывании денег.

Дело, связанное с 1MDB, о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США. По информации Reuters, Министерство юстиции США заявило в гражданских исках, что более $4,5 млрд из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний.

Бывший премьер-министр Малайзии был задержан по подозрению в коррупции 3 июля.

В 2015 году Разака также подозревали в получении средств от фонда 1MDB. Однако в январе 2016 года генеральная прокуратура Малайзии сняла с Разака все обвинения в коррупции и признала перевод $681 млн на его личный банковский счет подарком от королевской семьи Саудовской Аравии.

Наджиб Разак был премьер-министром Малайзии с 2009 по 2018 год.

Напомним, дочь экс-премьера Малайзии Нуриана Наджва замужем за пасынком брата президента Казахстана Данияром Кесикбаевым. Свадьба прошла в марте 2015 года.