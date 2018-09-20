В России жестоко убивший жену и ребенка таджик получил 20 лет тюрьмы

CA-NEWS (TJ) - Иркутский областной суд приговорил 26-летнего жителя Дангары, жестоко убившего жену и полуторагодовалого сына, к 20 годам заключения.

По материалам суда, трагедия произошла 13 марта этого года: таджикский мигрант Файзиддин Хабибуллоев из ревности зарезал свою русскую жену и ребенка. Срок заключения осужденный проведет в колонии строгого режима.

По данным следствия, 13 марта обвиняемый вместе с супругой и малолетним сыном посуточно сняли квартиру, чтобы отметить семейный праздник. В тот день мужчина заподозрил супругу в измене, прочитав в ее телефоне сообщение от незнакомца. В результате внезапно возникшей ревности он схватил нож и нанес удары сначала ребенку, которого женщина держала на руках, а затем и своей жене. Полицейские насчитали около ста ножевых ранений: 20 у ребенка и 69 у женщины. Мигранта обнаружил спустя сутки после убийства в одном из садоводств Иркутска. Мужчина прятался за городом и намеревался уехать к себе на родину в Таджикистан.

​Местные СМИ сообщают, Хабибуллоев думал, что жена родила ребенка не от него, так как у мальчика были голубые глаза. По данным агентства «Байкал 24», в первый день судебного заседания 15 сентября, Хабибуллоев заявил, что не помнит деталей убийства. Судебно-психологическая экспертиза признала мужчину полностью вменяемым, хотя он и настаивал на том, что убил семью в состоянии аффекта. Мать погибшей заявила в суде, что зять неоднократно угрожал ее дочери расправой, постоянно избивал и издевался.

Председатель общества таджик в Иркутске «Соотечественник» Муриват Маликшоев был лично знаком с Хабибулоевым. Он сказал 16 сентября: «После задержания Файзиддин частично признал свою вину, он сознался в убийстве жены, но отрицал свою причастность к убийству ребенка».

​По его словам, Файзиддин несколько лет назад приехал в Иркутск и работал на стройке. Вскоре создал свою строительную фирму, где в основном работали молодые таджики. Маликшоев также сообщил, что Хабибуллоев когда-то был активным членом общества таджиков Иркутска, поддерживал связи с земляками и все знали, что он создал хорошую семью. Его жена Наталья приняла ислам и ее вместе с сыном похоронили на мусульманском кладбище Иркутска. Ранее, вспоминает Маликшоев, Файзиддин часто жаловался на разногласия с тещей на почве религии.