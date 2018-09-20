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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане в сумке обнаружено тело гражданки Узбекистана. Сожитель женщины не смог ее похоронить

CA-NEWS (KZ) - В Астане в районе рынка «Шанхай» 13 сентября в хозяйственной сумке было обнаружено тело 26-летней гражданки Узбекистана.

Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент внутренних дел города, сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, положившего тело женщины в сумку и оставившего ее на шоссе Алаш.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате интоксикации организма, туберкулеза внутренних органов.

На допросе задержанный рассказал, что на протяжении последних трех лет сожительствовал с умершей женщиной. У них есть 2-летний сын.

«Женщина скончалась от болезни в съемной комнате общежития. Испытывая финансовые трудности, мужчина не имел возможности захоронения. К тому же зная, что умершая является гражданкой другой страны, оставил дорожную сумку в районе рынка «Шанхай» для того, чтобы тело нашли и захоронили. Затем решил скрыться и выехал из города в тот же день. Мужчину задержали на территории Туркестанской области», - сообщили в ДВД.

Отмечается, что ребенок находился под присмотром знакомых. Он отправлен в Центр адаптации несовершеннолетних в Астане.

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