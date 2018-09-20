В Балканском велаяте сданы в эксплуатацию новые объекты

CA-NEWS (TM) - В административном центре Балканского велаята сданы в эксплуатацию два новых объекта – завод по выпуску макаронных изделий и тепличный комплекс, построенные в рамках реализации государственной программы по производству импортозамещающей продукции, сообщает госинформагентство Туркменистана.

Новый завод по производству макаронных изделий был построен многопрофильным индивидуальным предприятием – членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана – за счёт кредита, предоставленного Акционерно-коммерческим банком «Сенагат».

Мощность автоматизированной технологической линии составляет 270 тонн продукции в год при двухсменной работе. В настоящее время здесь освоен выпуск десяти видов макаронных изделий, которые фасуются в упаковки 0,5 и 5 кг и реализуются под товарной маркой «PG».

Тепличный комплекс также сооружён строителями местного индивидуального предприятия. На первых порах здесь планируют с 0,5 гектара собирать 200 тонн томатов в год высокоурожайных местных и зарубежных сортов.

В Лебапском велаяте состоялась сдача в эксплуатацию нового жилого комплекса из четырёх 4-этажных домов, в каждом из которых по 24 четырёх- и трёхкомнатных квартир. В ходе строительства использованы передовые технологические конструкции и отделочные материалы.