Монголия и американская корпорация «Вызовы тысячелетия» заключили договор на $350 млн

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в рамках своего официального визита в Соединенные Штаты Америки встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Встреча состоялась в Белом доме 19 сентября, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Монголии.

В ходе беседы они обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двусторонних отношений, а также по основным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес для двух стран.

Премьер-министр выразил удовлетворение развитием монголо-американских отношений в политической, оборонной, экономической, культурной и гуманитарной и в других отраслях. Подтверждая, что США являются третьим соседом и близким партнером Монголии, он отметил, что миротворцы двух стран прилагают совместные усилия для обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.

Стороны подтвердили взаимное стремление содействовать углублению монголо-американских отношений и сотрудничества и подъему их на уровень стратегического партнерства. В рамках этой цели они подтвердили намерения поднять двустороннее сотрудничество до уровня «всеобъемлющего и расширенного партнерства» и согласовали Дорожную карту по развитию расширенного экономического партнерства между Монголией и США.

Отмечается, что реализация дорожной карты является важной частью задачи Монголии по диверсификации ее экономики и увеличивает возможность для сотрудничества с США в сферах сельского хозяйства и возобновляемых источников энергии. Кроме того, на рассмотрение Конгресса США представлен законопроект, касающийся беспошлинного экспорта монгольксих кашемировых и текстильных изделий в Соединенные Штаты.

Хурэлсух подчеркнул, что компакт-договор, заключенный между правительством Монголии и американской корпорацией «Вызовы тысячелетия» имеет важное значение для повышения качества жизни монгольского народа, роста экономики и обеспечения экологической устойчивости.

«Вызовы тысячелетия» стоимостью $350 млн, заключенный с Монголией, является реальным выражением того, что Соединенные Штаты придают большое значение отношениям, проводимым с Монголией», - отметил в свою очередь вице-президент Пенс.