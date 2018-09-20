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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанцев, раскаявшихся за участие в запрещенных организаций, освободят от уголовной ответственности

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 19 сентября подписал указ «О совершенствовании порядка освобождения от уголовной ответственности граждан Узбекистана, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп».

Согласно указу, образована Республиканская межведомственная комиссия по рассмотрению обращений граждан Узбекистана, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп. Ее возглавил генеральный прокурор Отабек Муродов.

С 1 ноября 2018 года вводится порядок, в соответствии с которым граждане Узбекистана, по заблуждению оказавшиеся в составе запрещенных организаций, освобождаются от уголовной ответственности на основании заключения комиссии. В случае вынесения комиссией отрицательного заключения все обстоятельства рассматриваются в порядке, установленном законодательством.

«Заявления о раскаянии в содеянном и явке с повинной граждан, по заблуждению оказавшимся в составе запрещенных организаций за рубежом, подаются в дипломатические представительства Узбекистана по месту их пребывания либо правоохранительные органы Узбекистана», – говорится в комментарии к документу.

Решения, принятые комиссией в рамках своих полномочий, являются обязательными для исполнения всеми государственными органами и организациями. Рабочим органом комиссии является Министерство внутренних дел Узбекистана.

Напомним, что в прошлом году более 18 тысяч граждан, раскаявшихся в ранее содеянном и вернувшихся к мирному образу жизни, были исключены из так называемого «черного списка» правоохранительных органов, склонных к участию в деятельности запрещенных организаций. Более 10 тысяч из них получили помощь в трудоустройстве, социальной поддержке и налаживании предпринимательской деятельности.

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