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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В МИД России заявили, что талибы готовы участвовать во встрече по Афганистану
Предыстория: «Ъ» сообщил о прибытии в Москву представительной делегации из Афганистана

CA-NEWS (CA) - Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что встретится в четверг в Москве с делегацией из Кабула для обсуждения деталей проведения встречи московского формата по Афганистану.

«Будут обсуждаться модальности проведения московского формата, отложенного по просьбе афганской стороны», - сказал Кабулов РИА Новости, отвечая на вопрос о запланированных в четверг в Москве переговорах с делегацией Кабула, которую будет возглавлять замглавы МИД Афганистана Насир Ахмад Андиша.

Отвечая на вопрос по-прежнему ли представители движения Талибан готовы участвовать во встрече и не отказались ли они, Кабулов ответил: «Нет, не отказались».

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