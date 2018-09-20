В МИД России заявили, что талибы готовы участвовать во встрече по Афганистану
- Азия и мир, политика
- 14:18, 20 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что встретится в четверг в Москве с делегацией из Кабула для обсуждения деталей проведения встречи московского формата по Афганистану.
«Будут обсуждаться модальности проведения московского формата, отложенного по просьбе афганской стороны», - сказал Кабулов РИА Новости, отвечая на вопрос о запланированных в четверг в Москве переговорах с делегацией Кабула, которую будет возглавлять замглавы МИД Афганистана Насир Ахмад Андиша.
Отвечая на вопрос по-прежнему ли представители движения Талибан готовы участвовать во встрече и не отказались ли они, Кабулов ответил: «Нет, не отказались».
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