В Казахстане изменятся условия по привлекаемым депозитам в тенге

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 1 октября меняются условия по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в национальной валюте.

Как сообщает пресс-служба Национального банка РК, теперь вклады физических лиц будут классифицироваться как срочные, несрочные и сберегательные.

Ставки вознаграждения по вкладам будут дифференцироваться исходя из срока и вида вклада, права досрочного изъятия и пополнения. В этой связи, Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил новые предельные ставки вознаграждения.

КФГД гарантирует обязательства банков – участников системы гарантирования депозитов по возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах банковских счетов (в том числе все виды вкладов, деньги на текущих счетах и платежных карточках), в случае принудительного прекращения деятельности банка.

На данный момент 27 банков являются участниками системы гарантирования депозитов. Гарантия КФГД распространяется на все депозиты физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По вкладам в иностранной валюте сохранится действующий подход, когда ставка вознаграждения является единой независимо от срока вклада и сохраняется на уровне 1%. Классификация вкладов и утвержденные предельные ставки вознаграждения распространяются на вклады физических лиц, которые будут приняты или пролонгированы после 1 октября. Вклады, принятые до 1 октября, будут обслуживаться согласно условиям ранее заключенных договоров.