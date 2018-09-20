В Россельхознадзоре заявили о планах продавать Китаю живых лягушек для еды

CA-NEWS (CA) - Россия планирует поставлять в Китай живых лягушек «для пищевых целей», сообщает «Интерфакс».

Как сообщается в материалах Россельхознадзора, на основании требований Китая был подготовлен проект ветеринарного сертификата «на живых лягушек для пищевых целей, экспортируемых из РФ».

На состоявшемся в начале сентября седьмом заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции китайская сторона подтвердила возможность использования этого ветеринарного сертификата при поставках живых лягушек.

Экспортировать их в Китай смогут предприятия, утвержденные Главным государственным таможенным управлением КНР.

Кроме пищевых целей, лягушки в Китае используются также в восточной медицине.