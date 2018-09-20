ОБСЕ назвала Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире

CA-NEWS (CA) - Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что восток Украины в результате конфликта в Донбассе стал одной из самых заминированных территорий в мире, передает РИА Новости.

«Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире», - сказал Сайдик в среду в Минске, комментируя журналистам ход переговоров по урегулированию в Донбассе в рамках заседания в среду контактной группы и ее рабочих подгрупп.

По его словам, этот факт был отмечен в среду в Минске во время работы подгруппы по безопасности. Сайдик отметил, что координатор подгруппы Эртугрул Апакан на заседании особо отметил «важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему».

Дипломат сообщил, что в целом подгруппа обсудила вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств противоборствующих сторон от линии соприкосновения, а также разминирования.

Управление ООН по правам человека зафиксировало также, что с начала конфликта в Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей, сообщает РБК со ссылкой на доклад УВКПЧ.

По данным мониторинговой миссии, с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2018 года среди гражданского населения погибли 2737 человек, среди которых 144 ребенка, 1571 мужчина, 966 женщин и 56 взрослых неизвестного пола.