Трамп назвал введение войск в Ирак в 2003 году самой большой ошибкой в истории США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп считает, что самой большой ошибкой в истории страны было решение экс-президента Джорджа Буша-младшего ввести войска на Ближний Восток. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Hill TV в среду, 19 сентября.

«Самая худшая ошибка, сделанная в истории нашей страны, это (военное) присутствие на Ближнем Востоке, инициированное президентом Бушем», - сказал Трамп.

При этом, по его словам, предыдущий президент США Барак Обама также ошибся, когда принял решение вывести войска с Ближнего Востока. Однако Трамп подчеркнул, что «появиться там» было «самой большой» ошибкой.

«Соединенные Штаты потратили $7 трлн на Ближний Восток. $7 трлн и миллионы жизней, я учитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней», - сказал он.

США начала военную операцию на Ближний Восток в 2001 году после теракта 11 сентября, унесшего жизни 3 тыс. человек.