Монголия готова оказать содействие в проведении переговоров между США и КНДР

CA-NEWS (MNG) - Госсекретарь Министерства иностранных дел Монголии Д.Даваасурэн выступил на круглом столе по современным проблемам безопасности в северо-тихоокеанском регионе, который прошел 17-19 сентября в швейцарском городе Монтрё.

Как сообщает пресс-службы МИД, он выразил позицию страны по укреплению позитивных тенденций и устойчивости, образованных в результате исторических встреч на высшем уровне КНДР и США, которые, по его словам, совершили переворот в переговорах по вопросам глобальной безопасности. Д.Даваасурэн выразил готовность Монголии оказать содействие в проведении соответствующих переговоров и соглашений.

В мероприятии приняли участие представители и ученые 38 стран мира. Участники обменялись мнениями о перспективах стратегического развития в Северо-Восточной Азии и факторах, влияющих на региональную безопасность; военно-политических мероприятиях по укреплению доверия; действиях по демилитаризации Корейского полуострова; выходах и решении вопроса по нормализации отношений стран в Корейском полуострове и способах установления прочного мира в Северо-Восточной Азии.