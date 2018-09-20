В Дашогузе из-за отсутсвия хлопка на полях, привлечённых к сбору бюджетников распределили по домохозяйствам

CA-NEWS (TM) - В Дашогузе работники бюджетных организаций снова принудительно отправлены на сбор хлопка. Но в этот раз, из-за того, что в регионах, куда их привезли нет достаточного количества хлопка для сбора, их распределили по домохозяйствам, сообщает радио Азатлык.

16 сентября группы сборщиков хлопка, состоящих из работников бюджетных учреждение некоторых этрапов Дашогузской области, принудительно увезли на сбор хлопка в сёлах Рухибелентского и Туркменбашинского этрапов. Но поскольку на полях практически нет хлопка, организаторы на месяц распределили хлопкоробов по хозяйствам состоятельных жильцов. Несостоявшимся хлопкоробам в это время велели помогать этим семьям по хозяйству.

«Власти в воскресенье группы сборщиков, состоящих из бюджетных работников этрапов Ниязов, Йыланлы и Гореглы на месяц отправили на сбор хлопка в сёла Шасенем, Шамулк в этрапе Рухибелент, а также в сёла Шамахы, Махтумкули, Ашир Какабай и Айбовур в этрапе Сапармурат Туркменбаши», - сообщает корреспондент издания.

По его словам, на полях дайханских объединений в этих сёлах нет достаточного количества хлопка для сбора даже самими арендаторами земель.

«Из-за того, что на полях нет хлопка, сборщики хлопка, принудительно отправленные в эти регионы, руководители сёл, а также руководители групп хлопкоробов решили расселить в состоятельные домохозяйства, чтобы они могли их эксплуатирвать в хозяйстве, лишь бы они их подержали у себя в течение месяца», - рассказал корреспондент.

«Им пообещали забрать сборщиков, когда будет хлопок для сбора», - добавил корреспондент.

Он утверждает, что власти в основном заинтересованы в том, сколько людей привлечено на сбор урожая хлопка, а не тем сколько хлопка будет собрано.

«Начальников не интересует есть хлопок на полях или его нет. Их только волнует то, что необходимо дать указания насчёт отправки достаточного количества бюджетников на сбор хлопка», рассказывает корреспондент в Дашогузе.