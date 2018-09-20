В Астане задержана подозреваемая в мошенничестве, бравшая деньги для детдомов

CA-NEWS (KZ) - В Астане задержана 35-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, под предлогом участия в тендере по поставке товаров в детские дома нескольких регионов Казахстана гражданка Ж. обманным путем вовлекала граждан вкладывать деньги. Сумма вложения обманутых ею граждан варьируется от 500 тысяч до 17 млн тенге. Кроме того, доверчивым гражданам были обещаны ежемесячные выплаты процентов (от 10 до 20%) в зависимости от вложенной суммы.

В настоящее время сотрудники полиции проводят досудебное расследование по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Казахстана. В полицию уже обратились 15 человек по факту мошенничества.