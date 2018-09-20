Назарбаев выразил соболезнования Путину в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 20 сентября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Н.Назарбаев выразил соболезнования В.Путину в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения самолета Ил-20 в Сирии.

Лидеры рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Таджикистане.

Ил-20 был сбит над Средиземным морем ракетой комплекса ПВО Сирии С-200, когда четыре израильских истребителя F-16 наносили удары по сирийским объектам в Латакии.