Назарбаев выразил соболезнования Путину в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 20 сентября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает пресс-служба Акорды, они обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Н.Назарбаев выразил соболезнования В.Путину в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения самолета Ил-20 в Сирии.
Лидеры рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Таджикистане.
Ил-20 был сбит над Средиземным морем ракетой комплекса ПВО Сирии С-200, когда четыре израильских истребителя F-16 наносили удары по сирийским объектам в Латакии.
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