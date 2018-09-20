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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане проблемные кредиты банков превысили $200 млн

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане на начало августа суммарный объем проблемных кредитов в банковском секторе составил около 1,9 млрд сомони (свыше $200 млн.), сообщает ТаджикТА в четверг, 20 сентября.

«Просроченная задолженность по ссудам банковской системы и микрофинансовых организаций по состоянию на 1 августа 2018 года составила 1,899 млн. сомони ($201 млн)», - сообщает агентство по статистике при президенте РТ.

Объем таких кредитов за последние четыре месяца увеличился на 21 млн сомони ($2,2 млн.).

Около 32% просроченных кредитов были выданы в национальной валюте, а свыше 68% - в иностранной валюте.

Проблемные кредиты в национальной валюте составляют 602 млн сомони ($63,9 млн), а в иностранной валюте – 1 млрд 296 млн сомони ($137,5 млн). Общая же сумма кредитных вложений банковской системы на 1 августа нынешнего года составила 8 миллиардов 580 млн сомони ($61,5 млн). Таким образом, доля просроченных задолженностей в общем объеме кредитных вложений составляет 22%.

Кредитные вложения, в основном, приходятся на частные коммерческие предприятия (около 2,3 млрд. сомони), госпредприятия (почти 2 млрд. сомони).

Ряд таджикских коммерческих банков третий год не могут вернуть многим своим клиентам деньги. Банки объясняют создавшуюся ситуацию, в первую очередь, тем, что не могут получить обратно предоставленные другим клиентам кредиты.

Такие проблемы существуют в «Агроинвестбанке» и «Таджиксодиротбанке», а также в находящихся на стадии ликвидации «Таджпромбанке» и «Фононбанке».

Руководство Национального банка Таджикистана связывало образование у этих банков проблемных кредитов в больших размерах со смешиванием личного бизнеса с предоставлением денег своим знакомым и близким.

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