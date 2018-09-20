Заместитель помощника Госсекретаря Даниэль Розенблюм утвержден послом США в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Сенат США одобрил кандидатуру Даниэля Розенблюма на посту нового посла США в Узбекистане, сообщается на сайте американского Сената.

Его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп.

Ранее, Даниэл Розенблюм занимал должность заместителя помощника Госсекретаря США по странам Южной и Центральной Азии.

С января 2015 года эту должность занимала Памела Спратлен, которая ранее была послом в Кыргызстане.