Заместитель помощника Госсекретаря Даниэль Розенблюм утвержден послом США в Узбекистане
- Узбекистан, политика
- 16:44, 20 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Сенат США одобрил кандидатуру Даниэля Розенблюма на посту нового посла США в Узбекистане, сообщается на сайте американского Сената.
Его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп.
Ранее, Даниэл Розенблюм занимал должность заместителя помощника Госсекретаря США по странам Южной и Центральной Азии.
С января 2015 года эту должность занимала Памела Спратлен, которая ранее была послом в Кыргызстане.
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