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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Заместитель помощника Госсекретаря Даниэль Розенблюм утвержден послом США в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Сенат США одобрил кандидатуру Даниэля Розенблюма на посту нового посла США в Узбекистане, сообщается на сайте американского Сената.

Его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп.

Ранее, Даниэл Розенблюм занимал должность заместителя помощника Госсекретаря США по странам Южной и Центральной Азии.

С января 2015 года эту должность занимала Памела Спратлен, которая ранее была послом в Кыргызстане.

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