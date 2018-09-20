Пограничники задержали гражданина Таджикистана, незаконно перешедшего на территорию Кыргызстана

CA-NEWS (TJ) - Пограничники Баткенского пограничного отряда задержали гражданина Таджикистана, незаконно перешедшего на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

По ее данным, гражданин Таджикистана М.М., 1999 года рождения, незаконно перешел таджикско-кыргызскую государственную границу вне пункта пропуска и был задержан пограничным нарядом на территории Кыргызстана в 500 метрах от линии госграницы. У задеранного отсутствовали документы, удостоверяющие его личность.

«Задержанный был оштрафован и передан пограничным представителям Таджикистана после оформления соответствующих документов», - сообщили в ГПС.

Подробнее: svodka.akipress.org/news:1470895?f=cp