Рахмон и Рустам Эмомали дали старт строительству промзоны в Душанбе и открыли Кембриджскую академию

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали дали начало строительству новых объектов промышленной зоны в столичном районе Шохмансур, сообщает пресс-служба главы государства.

«В новой промышленной зоне «Душанбе», которая расположится на площади 9 га, усилиями государства и отечественных предпринимателей будут построены предприятия по переработки хлопка - волокна, по выпуску одежды, по обработке сухофруктов, по производству металлических профилей и конструкций, по производству электронных товаров, по производству фруктовых напитков, по переработке цветных камней и производству хлебобулочных изделий», - говорится в сообщении.

В общей сложности для строительства промышленной зоны будет израсходовано свыше 150 млн сомони ($15,9 млн). Ожидается, что здесь будут трудоустроены свыше 3 тыс. граждан.

Рахмон и Рустам Эмомали также приняли участие в церемонии открытия в Душанбе Всемирной Кембриджской академии.

В ней будут обучаться 500 детей дошкольного и школьного возраста, говорится в сообщении.

Академия состоит из двух 3-этажных и одного 2-этажного здания и занимает территорию 6,8 тысячи квадратных метров. В школе, помимо классов, есть столовая, медицинский пункт и библиотека.

Выпускники получат документы о получении образования государственного образца Великобритании и Таджикистана.