Рахмон и Рустам Эмомали дали старт строительству промзоны в Душанбе и открыли Кембриджскую академию

- Таджикистан, политика
- 17:09, 20 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали дали начало строительству новых объектов промышленной зоны в столичном районе Шохмансур, сообщает пресс-служба главы государства.
«В новой промышленной зоне «Душанбе», которая расположится на площади 9 га, усилиями государства и отечественных предпринимателей будут построены предприятия по переработки хлопка - волокна, по выпуску одежды, по обработке сухофруктов, по производству металлических профилей и конструкций, по производству электронных товаров, по производству фруктовых напитков, по переработке цветных камней и производству хлебобулочных изделий», - говорится в сообщении.
В общей сложности для строительства промышленной зоны будет израсходовано свыше 150 млн сомони ($15,9 млн). Ожидается, что здесь будут трудоустроены свыше 3 тыс. граждан.
Рахмон и Рустам Эмомали также приняли участие в церемонии открытия в Душанбе Всемирной Кембриджской академии.
В ней будут обучаться 500 детей дошкольного и школьного возраста, говорится в сообщении.
Академия состоит из двух 3-этажных и одного 2-этажного здания и занимает территорию 6,8 тысячи квадратных метров. В школе, помимо классов, есть столовая, медицинский пункт и библиотека.
Выпускники получат документы о получении образования государственного образца Великобритании и Таджикистана.