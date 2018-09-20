В Таджикистане собрали около 60 тыс. тонн хлопка

CA-NEWS (CA) - Около 60 тыс. тонн хлопка собрано в Таджикистане по состоянию на 18 сентября текущего года с начала хлопкоуборочного сезона, сообщает ТаджикТА в четверг.

«Сбор хлопка в Таджикистане начался с конца августа в южных районах республики», - сообщает пресс-центр министерства сельского хозяйства страны.

Хлопкоробы Хатлонской области по состоянию на 18 сентября собрали 45 тыс. 759 тонн хлопка, что составляет 18,3% от прогнозного показателя на текущий год.

В Согдийской области и районах республиканского подчинения собрано 12 тыс. 404 тонны (12,5%) и 1 тыс. 250 тонн (1,8%) соответственно.

По республике с начала хлопкоуборочного сезона по состоянию на 18 сентября собрано 59 тыс. 413 тонн хлопка, или 16,2% от намеченного.

Хлопок в текущем году в Таджикистане посеян на площади 185 тыс. 817 га.