Американские эксперты рассказали о пропаганде ИГ в Telegram

CA-NEWS (CA) - Аналитики американского Университета имени Джорджа Вашингтона проанализировали активность каналов в Telegram, поддерживающих террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ). В общей сложности исследователи выявили 713 таких англоязычных каналов и вели мониторинг их деятельность в период с 1 июня 2017 года по 31 августа 2018 года, передает РБК.

В общей сложности 65% каналов были закрытыми, остальные - публичными. Среднее количество подписчиков каналов составило 160 человек, самый популярный канал имеет почти 3,9 тыс. подписчиков.

За период мониторинга в поддерживающих ИГ каналах было размещено 69167 фотографий, 25324 файлов и документов, 20497 ссылок, 11118 видеозаписей, 3868 аудиозаписей и 974 голосовых сообщений. В топ-5 сторонних ресурсов, ссылками на которые обменивались сторонники ИГ через Telegram-каналы, вошли archive.org, youtube.com. justpaste.it, top4top.net и drive.google.com.

Аналитики также назвали самые популярные темы, которые поднимались в каналах, связанных с экстремистами. Это военные действия ИГ в Ираке и Сирии (такой вопрос поднимался в 57% каналов), деятельность ИГ в других регионах (43%), новости о происходящем в Европе и Северной Америке (15%), кибербезопасность (14%), невоенную деятельность ИГ (12%) и атаки ИГ на территории Европы и Северной Америки (10%).

РБК направил запрос в администрацию Telegram.

Ранее ​основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно заявлял о блокировке публичных каналов ИГ в Telegram. В 2016 году Дуров утверждал, что ежедневно мессенджер удаляет 5-10 публичных каналов ИГ по жалобам пользователей.