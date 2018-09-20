В Казахстане за 8 месяцев введено почти 8 млн кв.м жилья

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с начала года в эксплуатацию введено 7,7 млн кв.м жилья, что составило 112% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом 20 сентября на пресс-конференции в Астане сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его словам, в связи с реализацией государственной жилищной программы «Нурлы жер» и запуском льготного кредитования населения «7-20-25» наблюдается значительный рост инвестиций в жилищное строительство. По итогам 8 месяцев в строительство жилья привлечено около 702 млрд тенге, что выше прошлогоднего уровня на 31%.

«Всего по республике сдано более 67 тыс. единиц жилищ, в том числе около 27 тыс. индивидуальных домов. По итогам года планируется достижение плановых значений в полном объеме - 12,1 млн кв.м. При этом необходимо отметить, что если ранее преобладало строительство индивидуального жилья, то сейчас наблюдается увеличение объемов строительства многоквартирного жилья», - заявил глава ведомства.

Для социально уязвимых слоев населения, не имеющих возможности купить себе жилье, ежегодно строится порядка 3 тыс. арендных квартир без права выкупа.

«Всего за 2 два года реализации программы запланирована сдача 6182 арендных квартир (331 тыс. кв.м). На сегодня сданы 3542 квартиры (196,2 тыс. кв.м), из них за 8 месяцев этого года 922 квартиры (49,6 тыс. кв.м). Плата за аренду 1 кв. метра социального жилья составляет порядка 100 тенге», - отметил министр.

За неполных 2 года обеспечен ввод 18,5 тыс. квартир (1124,5 тыс. кв.м) кредитного жилья, которые предназначены для очередников акиматов (бюджетники, учителя, врачи, госслужащие, имеющие стабильные доходы) и вкладчикам системы жилстройсбережений.