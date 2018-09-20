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  20 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Астаны выявлены 80 фактов вскрытия багажа пассажиров

CA-NEWS (KZ) - Астаны провела работу по предотвращению краж личного имущества пассажиров в Международном аэропорту Н. Назарбаев за истекший период 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт главной транспортной прокуратуры.

В Международном аэропорту Н.Назарбаев в Астане выявлено 80 фактов прибытия багажа, вскрытого в пути следования, в том числе за пределами территории Казахстана.

Как сообщает Авиационная транспортная прокуратура города, для защиты имущества граждан определен ряд организационных мероприятий: постоянное дежурство сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта в багажном отделении, использование видеорегистраторов в погрузочно-разгрузочном процессе, исключение «слепых» зон аэропорта путем модернизации его системы видеонаблюдения.

Отмечается, что данные меры позволили исключить регистрацию преступлений, совершенных на территории аэропорта, и проведение органами уголовного преследования необоснованных по ним проверок. В результате факты краж личного имущества и багажа снижены на 60% (с 40 до 16 случаев).

Также это позволило раскрыть 8 уголовных правонарушений, в том числе 7 правонарушений, совершенных работниками аэропорта. В отношении 2 работников состоялись обвинительные приговоры. Дела в отношении остальных лиц прекращены судом в порядке медиации.

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