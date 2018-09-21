РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За полгода около 10 тысяч узбекистанцев получили российское гражданство

CA-NEWS (UZ) - В период с января по июнь этого года около 10 тысяч узбекистанцев приняли гражданство России. При этом больше 75 тысяч узбекистанцев проживали в России с разрешением на постоянное проживание.

Согласно статистическим данным, обнародованным на сайте МВД России, в январе-июне 2018 года в Российской Федерации больше 2,2 млн граждан Узбекистана были поставлены на миграционный учет.

За этот период текущего года в России больше 1,1 млн узбекистанцев занимались трудовой деятельностью, около 10 тысяч человек учились в образовательных учреждениях и всего лишь 4 тысяч человек приехали в страну как туристы.

Для сравнения: если в 2012 году российское гражданство приняли 13 тысяч 400 узбекистанцев, то в 2017 году количество принявших гражданство России узбекистанцев составило 23 тысячи 300 человек.

По официальным данным, Узбекистан вошел в пятерку стран, выходцы из которых чаще других получали российское гражданство в 2017 году.

В 2017 году в четверку стран, выходца из которых чаще других получили гражданство России, вошли: Украина (85,1 тыс. человек), Казахстан (40,7 тыс.), Таджикистан (29 тыс.) и Армения (25,1 тыс.).

print
  • В Таджикистане проблемные кредиты банков превысили $200 млн
  • США благодарны Монголии за предоставление пострадавшим от урагана «Флоренс» верблюжьих одеял
  • Россиянина, убившего 5-летнюю таджикскую девочку, отправили на психиатрическую экспертизу
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×