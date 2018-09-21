За полгода около 10 тысяч узбекистанцев получили российское гражданство

CA-NEWS (UZ) - В период с января по июнь этого года около 10 тысяч узбекистанцев приняли гражданство России. При этом больше 75 тысяч узбекистанцев проживали в России с разрешением на постоянное проживание.

Согласно статистическим данным, обнародованным на сайте МВД России, в январе-июне 2018 года в Российской Федерации больше 2,2 млн граждан Узбекистана были поставлены на миграционный учет.

За этот период текущего года в России больше 1,1 млн узбекистанцев занимались трудовой деятельностью, около 10 тысяч человек учились в образовательных учреждениях и всего лишь 4 тысяч человек приехали в страну как туристы.

Для сравнения: если в 2012 году российское гражданство приняли 13 тысяч 400 узбекистанцев, то в 2017 году количество принявших гражданство России узбекистанцев составило 23 тысячи 300 человек.

По официальным данным, Узбекистан вошел в пятерку стран, выходцы из которых чаще других получали российское гражданство в 2017 году.

В 2017 году в четверку стран, выходца из которых чаще других получили гражданство России, вошли: Украина (85,1 тыс. человек), Казахстан (40,7 тыс.), Таджикистан (29 тыс.) и Армения (25,1 тыс.).