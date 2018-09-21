Президент Узбекистана принял президента Исламского банка развития

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 сентября принял президента Исламского банка развития Бандара Хаджара, прибывшего во главе делегации ведущих арабских фондов Координационной группы.

Глава государства в ходе беседы отметил многолетнее плодотворное партнёрство с Исламским банком развития в реализации приоритетных социально-экономических и культурно-гуманитарных программ в республике.

В ходе беседы рассмотрены перспективы расширения практического сотрудничества с Банком.

На сегодняшний день портфель взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с группой ИБР включает проекты в различных отраслях экономики с привлечением льготного финансирования на сумму $1,9 миллиардов.

Они охватывают такие сферы, как модернизация дорожно-транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, жилищное строительство в сельской местности, развитие системы питьевого водоснабжения, здравоохранения и образования, поддержка субъектов предпринимательства и другие.