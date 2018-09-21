В Ташкенте автомобиль сбил женщину с грудным ребенком

CA-NEWS (UZ) - В Мирзо–Улугбекском районе Ташкента 18 сентября водитель «Mercedez-Benz», избегая столкновения с другими участниками ДТП, направил автомобиль на тротуар и сбил женщину с грудным ребенком.

Как сообщил хокимият (администрация)района, молодая женщина и её грудной ребенок получили закрытые травмы головы и сотрясение мозга. В настоящее время потерпевшие находятся в Республиканском специализированном научно практическом медицинском центре нейрохирургии и, по словам врачей, идут на поправку.

В сети выложили видео этого ДТП, снятые на уличные камеры видеонаблюдения.