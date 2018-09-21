РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте автомобиль сбил женщину с грудным ребенком

CA-NEWS (UZ) - В Мирзо–Улугбекском районе Ташкента 18 сентября водитель «Mercedez-Benz», избегая столкновения с другими участниками ДТП, направил автомобиль на тротуар и сбил женщину с грудным ребенком.

Как сообщил хокимият (администрация)района, молодая женщина и её грудной ребенок получили закрытые травмы головы и сотрясение мозга. В настоящее время потерпевшие находятся в Республиканском специализированном научно практическом медицинском центре нейрохирургии и, по словам врачей, идут на поправку.

В сети выложили видео этого ДТП, снятые на уличные камеры видеонаблюдения.

print
  • В Балканском велаяте сданы в эксплуатацию новые объекты
  • Экс-глава «Уздонмахсулот»: Повышение стоимости хлеба покончит с коррупцией
  • Школьник из Караганды стал двукратным чемпионом мира по моделированию судов
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×