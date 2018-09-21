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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главред канала «Узбекистан 24» стал замсоветника президента страны

CA-NEWS (UZ) - Заместитель главного редактора дирекции «Ахборот» телерадиокомпании «Узбекистон 24» Фарход Махмудов назначен заместителем советника президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Он стал заместителем советника президента по вопросам развития средств массовой информации, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций, сообщает Kun.uz.

Согласно данным, Фарход Махмудов родился в 1973 году в Ташкентской области. В 1996 году окончил Ташкентский государственный университет.

С 1995 года работал на различных должностях в системе Национальной телерадиокомпании.

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