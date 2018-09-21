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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Турция оштрафовала Google на $15 млн за нарушение антимонопольного законодательства

CA-NEWS (CA) - Турецкий регулятор сообщил в четверг, что оштрафовал Google на 93 миллиона турецких лир ($15 миллионов) за нарушение антимонопольного законодательства при продаже мобильного ПО, сообщает Reuters.

Регулятор сообщил, что дал Google LLC, Google International и Google Reklamcilik шесть месяцев на то, чтобы «внести необходимые изменения для восстановления эффективной конкуренции на рынке и прекращения нарушений».

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