Турция оштрафовала Google на $15 млн за нарушение антимонопольного законодательства

CA-NEWS (CA) - Турецкий регулятор сообщил в четверг, что оштрафовал Google на 93 миллиона турецких лир ($15 миллионов) за нарушение антимонопольного законодательства при продаже мобильного ПО, сообщает Reuters.

Регулятор сообщил, что дал Google LLC, Google International и Google Reklamcilik шесть месяцев на то, чтобы «внести необходимые изменения для восстановления эффективной конкуренции на рынке и прекращения нарушений».