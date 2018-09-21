США ввели санкции против Китая за закупку российских истребителей и зенитно-ракетных комплексов

CA-NEWS (CA) - Госдепартамент США ввел санкции против оборонной структуры Китая в связи с закупкой у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Би-би-си.

Новые санкции США наложены на департамент вооружений Центрального военного совета КНР и на его руководителя Ли Шанфу. Они стали первыми, к кому США применили санкции за сотрудничество с Россией.

В данном случае это китайские военные закупщики, а санкции против них включают запрет на получение лицензии экспортера в США и на любые транзакции в рамках американской финансовой системы. Все активы департамента и его директора, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены, говорится в документе.

По данным Reuters, США также ввели санкции против 33 россиян, связанных с оборонным сектором и разведкой. В него включены шесть российских компаний и 27 физических лиц, включая полного тезку начальника главного управления Генштаба Игоря Коробова, ЧВК Вагнера и Комсомольский-на Амуре авиазавод имени Гагарина, производящий самолеты «Сухой».

Кроме того, запреты коснулись петербургского Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», а также компаний ООО Concord Management and Consulting и Concord Catering, связанных с Евгением Пригожиным, который, как считают американцы, финансирует работу прокремлевских «троллей» и хакеров.

Сейчас в санкционном списке 72 физических и юридических лица. К любому, кто заключает с ними сделки, инвестирует в их пользу или вступает в другие значительные финансовые отношения, могут быть применены такие же санкции, как к китайским военным.

Санкции введены за нарушение закона о санкциях 2017 года.

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) позволяет министерству финансов США вводить санкции против компаний и физлиц, заключивших значительные сделки с российскими военными экспортерами или представляющими их интересы людьми.

Закон CAATSA была принят в августе 2017 года. Он предусматривает введение санкций против России, Ирана и Северной Кореи за действия, угрожающие национальной безопасности США.