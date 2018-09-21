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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане объявили о повышении оплаты детсадов с 1 октября

CA-NEWS (TM) - Родителям детсада №67 в Ашхабаде объявили, что с 1 октября оплата возрастет до 160 манатов в месяц. Об этом сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

В начале сентября издание сообщало, что в стране ожидается повышение стоимости детских садов с 80 до 150 манатов.

Напомним, год назад оплата за детсады была увеличена в 10 раз – с 8 до 80 манатов.

После этого группы детей в детсадах сократились почти в два раза – с 23-25 до 10-12 детей.

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