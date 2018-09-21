Гражданин Турции, избивший водителя машины скорой помощи в Алматы, просит прощения

CA-NEWS (KZ) - Гражданин Турции Али Демир, избивший водителя машины скорой помощи в Алматы, попросил прощения за свой поступок. Видеообращение, сделанное на казахском языке, появилось в социальных сетях.

В обращении он говорит, что признает свою ошибку, и просит прощения у водителя Николая Кучмы, госпитализированного после произошедшего, и всех казахстанцев.

«Тогда я был в стрессе. Причиной тому стал украденный автомобиль. Конечно, это не оправдывает мой поступок. Прошу народ Казахстана меня понять. Я женат, отец 5-месячной дочери. Они граждане Казахстана. Вся моя работа в Казахстане. Уже 7 лет живу здесь. Я не хочу, чтобы за мои ошибки страдала моя семья. Поэтому прошу прощения», - сказал А.Демир.

Известно, что гражданин Турции отпущен под залог.