РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе, выбросившись с высотного здания, погиб подозреваемый в подготовке теракта

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура района Шохмансур города Душанбе расследует смерть 29-летнего мужчины, который после побега из здания суда совершил самоубийство, выбросившись из окна многоэтажного дома.

Как сообщают местные СМИ, житель города Вахдата Фарход С. был задержан 16 сентября по подозрению в подготовке террористического акта. В тот же день он был доставлен в суд района Шохмансур, который принял решение об аресте подозреваемого. Однако при выходе из зала суда арестованный с наручниками на руках совершил побег.

«Он ворвался в здание «высотки» напротив супермаркета «Пайкар». Когда преследовавшие его сотрудники милиции приблизились, подозреваемый совершил самоубийство, выбросившись из окна многоэтажки», - рассказали в УБОП.

Расследованием обстоятельств инцидента занимается прокуратура.

print
  • Генпрокуроры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества
  • В аэропорту Астаны выявлены 80 фактов вскрытия багажа пассажиров
  • В России мигрант из Узбекистана получил 23 года за убийство 60-летней женщины
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×