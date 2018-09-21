В Душанбе, выбросившись с высотного здания, погиб подозреваемый в подготовке теракта

CA-NEWS (TJ) - Прокуратура района Шохмансур города Душанбе расследует смерть 29-летнего мужчины, который после побега из здания суда совершил самоубийство, выбросившись из окна многоэтажного дома.

Как сообщают местные СМИ, житель города Вахдата Фарход С. был задержан 16 сентября по подозрению в подготовке террористического акта. В тот же день он был доставлен в суд района Шохмансур, который принял решение об аресте подозреваемого. Однако при выходе из зала суда арестованный с наручниками на руках совершил побег.

«Он ворвался в здание «высотки» напротив супермаркета «Пайкар». Когда преследовавшие его сотрудники милиции приблизились, подозреваемый совершил самоубийство, выбросившись из окна многоэтажки», - рассказали в УБОП.

Расследованием обстоятельств инцидента занимается прокуратура.