РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Товарооборот между Таджикистаном и странами СНГ за 8 месяцев составил более $1,5 млрд

CA-NEWS (TJ) - Объем товарооборота Таджикистана со странами Содружества Независимых государств за 8 месяцев 2018 года увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Агентства по статистике республики, высокий рост торговли наблюдается с Узбекистаном (2,3 раза), Азербайджаном (2,2 раза) и Кыргызстаном (2,1 раза).

Так, сумма торговли с Узбекистаном с начала года составила более $192,6 млн, более $11,8 млн из которых составляет импорт продукции. Показатели экспорта составили более $80,8 млн.

Товарооборот Таджикистана с Кыргызстаном составил более $43 млн, с Азербайджаном - $4,4 млн.

Первую место по объему товарооборота занимает Россия – $651,9 млн, далее следует Казахстан – $553,3 млн.

Всего товарооборот между Таджикистаном и странами СНГ за этот период составил более $1,5 млрд, что на 17,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

print
  • Назарбаев выразил соболезнования Путину в связи с гибелью российских военнослужащих в Сирии
  • Жители приграничных районов Таджикистана и Узбекистана просят разрешить поездки по внутренним паспортам
  • Экс-премьера Малайзии арестовали по обвинению в присвоении более $680 млн
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×