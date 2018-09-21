Товарооборот между Таджикистаном и странами СНГ за 8 месяцев составил более $1,5 млрд

CA-NEWS (TJ) - Объем товарооборота Таджикистана со странами Содружества Независимых государств за 8 месяцев 2018 года увеличился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Агентства по статистике республики, высокий рост торговли наблюдается с Узбекистаном (2,3 раза), Азербайджаном (2,2 раза) и Кыргызстаном (2,1 раза).

Так, сумма торговли с Узбекистаном с начала года составила более $192,6 млн, более $11,8 млн из которых составляет импорт продукции. Показатели экспорта составили более $80,8 млн.

Товарооборот Таджикистана с Кыргызстаном составил более $43 млн, с Азербайджаном - $4,4 млн.

Первую место по объему товарооборота занимает Россия – $651,9 млн, далее следует Казахстан – $553,3 млн.

Всего товарооборот между Таджикистаном и странами СНГ за этот период составил более $1,5 млрд, что на 17,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.