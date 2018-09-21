Кабардинцы и балкарцы поссорились из-за битвы 1708 года. В конфликт вмешалась Росгвардия

CA-NEWS (CA) - 17 сентября группа из 30 черкесов (они же кабардинцы) отправилась в конный поход на гору Канжаль по случаю годовщины Канжальской битвы — важного события для истории черкесов. Возглавлял группу член Общественного совета Северо-Кавказского федерального округа Ибрагим Яганов. По пути на Канжаль расположено балкарское село Кенделен — до него группа Яганова добралась 18 сентября. Однако жители деревни отказались пропускать черкесов, передает «Медуза».

Как сообщило издание «Кавказский узел», всадники вошли в Кенделен днем 18 сентября — однако местные жители отказались выпускать их из села, фактически заблокировав экспедицию. Ранее, по словам источников «Кавказского узла», жители Кенделена предлагали организаторам марша пройти на гору в обход селения — однако те не согласились. Между черкесами и балкарцами начались стычки; на место событий приехали бойцы Росгвардии и представители администрации Кабардино-Балкарии. Участников марша хотели вывезти из села на автобусах, но они отказались. Тогда силовики блокировали Кенделен и не пускали туда людей, приехавших поддержать черкесов. Бойцы Росгвардии открывали огонь в воздух; в результате стычек несколько человек получили травмы.

Газета «Коммерсантъ» указывает, что сотрудники Росгвардии били людей дубинками; в ответ в них летели камни. В ночь на 19 сентября местные жители организовали в Кенделене дежурство. На следующий день черкесские активисты вновь попытались прорвать оцепление, против них применили слезоточивый газ.

На следующий день конфликт обострился. В Нальчике прошел митинг, у Кенделена произошли столкновения, есть раненые омоновцы

View this post on Instagram A post shared by @vse_o_kbr onSep 20, 2018 at 1:24am PDT

19 сентября у здания правительства Кабардино-Балкарии в центре Нальчика начался стихийный митинг. Его участники требовали от властей разобраться, что происходит в Кенделене. На площадь стянули несколько десятков полицейских; позже к протестующим вышел республиканский министр по делам национальностей Кабардино-Балкарии Анзор Курашинов — после разговора с ним митингующие разошлись, а двух задержанных активистов отпустили без составления протокола.

В тот же день сторонники балкарского конного похода пытались прийти на подмогу к его участникам в Кенделен. Это привело к столкновениям с полицейскими в районе села Заюково (там было установлено оцепление, которое попытались прорвать протестующие), а также на Баксанском посту ДПС — там, как утверждается в местных СМИ, были задержаны несколько десятков человек. «Кавказский узел» сообщает со ссылкой на МВД, что в Заюково получили травмы два бойца ОМОНа — одному из них камень попал в голову, другой попал под машину.

Празднование юбилея Канжальской битвы часто приводит к столкновениям. Для кабардинцев это часть идентичности; балкарцы считают, что битвы не было

View this post on Instagram A post shared by Алания (Къарачай & Балкария) (@alan_nations) onSep 19, 2018 at 4:13am PDT

«У нас с 1990-х годов все время проблемы с этим конным походом», — говорит «Медузе» черкесский этнограф, попросивший не указывать свою фамилию. Как объясняет собеседник, Канжальская битва — значимое событие для черкесского фольклора: «Это не просто часть истории, а для многих — часть памяти, равносильная настоящему». Кабардинцы считают, что в 1708 году их предки отказались платить дань крымскому хану, а когда тот попытался их за это покарать — победили его войско, после чего окончательно перестали платить дань. «Некоторые балкарские исследователи считают, что это фейк, что этой битвы не было. При этом на бытовом уровне у нас с балкарцами все нормально, у меня друзья есть балкарцы, — продолжает собеседник. — Короче, когда интеллигенция друг с другом разговаривает, можно подумать, что у нас завтра будет война. Но если взять бытовые взаимоотношения, то у нас все нормально».

«Балкарцы воспринимают любую попытку кабардинцев возродить свою историческую память как угрозу своим национальным интересам», — добавляет Заурбек Кожев из Института гуманитарных исследований. Он утверждает, что часть балкарской элиты недовольна существованием объединенной кабардино-балкарской республики и считает, что интересы балкарцев могут быть полностью защищены только в отдельном субъекте Федерации.

«Происходила эта битва или нет — сейчас не так важно», — говорит Екатерина Капустина, кандидат исторических наук и сотрудник отдела этнографии Кавказа в Музее антропологии и этнографии РАН. По ее словам, главная причина — в напряжении между кабардинцами и балкарцами, которое в данном случае усиливается, поскольку территория, на которой, как принято считать, происходила Канжальская битва, сейчас закреплена за балкарскими селами (балкарцы — родственный крымским татарам народ). «Идея, что сейчас кабардинские всадники пронесутся через нашу территорию праздновать какую-то битву, которой, возможно, не было, многими местными жителями воспринимается как попытка символического захвата территории», — заключает Капустина.

Как сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на данные переписи 2010 года, в регионе три доминирующих этноса. Это кабардинцы (490 тысяч), русские (193 тысячи) и балкарцы (108 тысяч).

Происхождение двух титульных народов республики различно. Кабардинцев историки относят к адыгской группе, а прошлое балкарцев во многом остается неясным. Есть версия, что в формировании балкарского этноса приняли участие западные осетины (аланы) и кипчаки. Согласно другой версии, балкарцы - часть крымско-татарского этноса, переселившаяся в горы Центрального Кавказа.

До двадцатых годов ХХ века балкарцев в России называли "горными татарами" или «отуреченными кавказцами», поскольку их язык, как и родственных им карачаевцев, принадлежит к тюркской группе.

Один из главных источников напряженности в республике - земельный вопрос. Составляющие меньшинство балкарцы периодически напоминают властям о правах на земли, которые, по их мнению, были отданы кабардинцам во время депортации балкарского народа.

В 1944 году по решению советских властей представители балкарского народа были депортированы в Кыргызстан и Казахстан. Официально депортация обосновывалась участием балкарцев в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии. Впоследствии высшими государственными органами СССР, а позднее и России, депортация была признана незаконной и актом геноцида.