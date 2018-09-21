Президент Туркменистана примет участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

CA-NEWS (TM) - 29 сентября ожидается рабочий визит президента Туркменистана в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба МИД страны.

В ходе визита ожидается выступление президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с высокой трибуны заседания, проводимого в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, согласно программе президента Туркменистана, ожидается проведение встреч на высшем уровне.