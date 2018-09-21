В Улан-Удэ пройдет выставка фарфора из Китая

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Удэ представят керамику из фарфоровой столицы Китая с авторской росписью художников из России, Монголии и Китая. В Улан-Удэ этот международный проект развернет свою экспозицию всего на несколько дней, где жители и гости города смогут познакомиться с авторской росписью по фарфору.

На выставке будут представлены работы участников проекта – художников Чимитдоржа и Тамира (Монголия), господина Гуан (Китай), Александры Дугаровой и Чингиса Базарова (Россия) и других.

Как сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на Национальный музей Бурятии, в марте 2018 года художники Бурятии приняли участие в международном проекте «Шелковый путь. Керамическое искусство» в городе Цзиндэчжэнь, который называют «столицей керамики и фарфора Китая». В этом проекте участвовали художники из России, Монголии и Китая. Бурятию представляли художник Александра Дугарова и Чингис Базаров.

Первая выставка работ, на которой были представлены расписанные художниками из разных стран фарфоровые изделия, состоялась в Монголии. Следующей страной, где будут представлен проект «Шелковый путь. Керамическое искусство», станет Россия.