РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Удэ пройдет выставка фарфора из Китая

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Удэ представят керамику из фарфоровой столицы Китая с авторской росписью художников из России, Монголии и Китая. В Улан-Удэ этот международный проект развернет свою экспозицию всего на несколько дней, где жители и гости города смогут познакомиться с авторской росписью по фарфору.

На выставке будут представлены работы участников проекта – художников Чимитдоржа и Тамира (Монголия), господина Гуан (Китай), Александры Дугаровой и Чингиса Базарова (Россия) и других.

Как сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на Национальный музей Бурятии, в марте 2018 года художники Бурятии приняли участие в международном проекте «Шелковый путь. Керамическое искусство» в городе Цзиндэчжэнь, который называют «столицей керамики и фарфора Китая». В этом проекте участвовали художники из России, Монголии и Китая. Бурятию представляли художник Александра Дугарова и Чингис Базаров.

Первая выставка работ, на которой были представлены расписанные художниками из разных стран фарфоровые изделия, состоялась в Монголии. Следующей страной, где будут представлен проект «Шелковый путь. Керамическое искусство», станет Россия.

print
  • Майк Тайсон является владельцем апартаментов в крупнейшем градостроительном проекте в Ташкенте
  • Узбекистанцев, раскаявшихся за участие в запрещенных организаций, освободят от уголовной ответственности
  • Россиянина, убившего 5-летнюю таджикскую девочку, отправили на психиатрическую экспертизу
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×