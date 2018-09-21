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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эксперты решают, как ускорить строительство коридора Китай-Монголия-Россия

CA-NEWS (MNG) - В монгольской столице Улан-Баторе проходит Четвертый форум Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России для обсуждения вопроса строительства экономического коридора с участием трех стран.

Как отмечает китайское информагентство «Синьхуа», в ходе двухдневного мероприятия около 120 экспертов и должностных лиц из России, Монголии и Китая представили свои предложения и обменивались мнениями о том, как можно активизировать процесс создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия, а также укрепить трехстороннее сотрудничество.

«Трехсторонний экономический коридор, являющийся важной частью Китайской инициативы “Один пояс и один путь”, связан не только с экономикой, но и с такими областями, как культура, наука, туризм», — сказал Ядмаа Тумурбатар, директор Монгольского национального университета.

На форуме, посвященном теме «Экономический коридор Китай-Монголия-Россия: инновации и совместное развитие», прошли три панельных дискуссии по сотрудничеству в области энергетики, транспорта, образования, культуры, науки, технологий и социально-экономических вопросов.

Впервые форум был проведен в 2015 году в Монголии. В 2016 году его принимал Китай, а в 2017 году — Россия.

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