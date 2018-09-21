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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии: «Нам нельзя оставаться маленьким островком между Россией и Китаем»

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга прокомментировал итоги состоявшегося во Владивостоке Восточного экономического форума, передает babr24.

Баттулга отметил, что вопрос о реализации проекта экономического коридора между Китаем, Монголией и Россией продвинулся вперед. Был подписан документ о создании совместного механизма по продвижению работ над этим проектом.

Президент заявил, что Монголии нельзя оставаться маленьким островком в интенсивно развивающемся регионе, между Россией и Китаем:

«В 2020 году торговый оборот наших соседей достигнет 200 миллиардов долларов. И какую-то часть, неважно, большую или меньшую, мы можем провести через Монголию».

Также Баттулга рассказал о переговорах в выдаче Россией кредита в 100 миллиардов рублей. Монгольская сторона обратила внимание на то, что российский минфин предъявил чрезмерно высокие требования для предоставления кредита. Российская сторона не считает сумму в 100 миллиардов крупной. Поэтому монголы попытаются решить вопросы с тарифным регулированием и заполучить деньги на модернизацию железных дорог в стране.

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