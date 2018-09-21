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  21 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Председатель парламента Турции Бинали Йылдырым посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Бинали Йылдырым посетит Узбекистан 23 сентября. Об этом Kun.uz сообщил источник, осведомленный о визите.

Планируется, что бывший турецкий премьер проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым и председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым.

По данным источника, Йылдырым также собирается посетить Самарканд и Бухару. Визит турецкого парламентария завершится 26 сентября.

Напомним, бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым избран спикером парламента летом этого года.

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